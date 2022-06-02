Кевон Луни – о Карри, Томпсоне и Грине: «Они пришли и изменили НБА»

Центровой «Голден Стэйт» заявил, что трио , и изменило баскетбол, и они запомнится как победители.

«Это особенное трио, потому что они способны побеждать в разных обстоятельствах, в разных командах, в разные эпохи, в разных стилях игры. Когда они впервые выиграли титул, НБА была совсем другой. Их стиль игры сильно отличался.

Они изменили баскетбол. Я всегда шучу, что Дрэймонд произвел революцию на позиции бигмена, он как бы избавился от позиции тяжелого форварда.

Эти парни являются воплощением слова «победители». Их запомнят как победителей. У них будут свои индивидуальные награды, но я думаю, что больше всего их запомнят как тех, кто доминировал и побеждал. Они не были высокими пиками на драфте, но они пришли и изменили НБА», – сказал Луни.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?