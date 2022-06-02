Стефен Карри: «Концовка предыдущего сезона стала для меня сильной мотивацией»

Разыгрывающий «Уорриорз» рассказал о мотивации, которая помогла ему вернуть команду в финальную серию.

«Голден Стэйт» ударно провел концовку регулярного чемпионата, но проиграл два матча в турнире плей-ин, не попав в плей-офф.

«Концовка предыдущего сезона, последние 20 матчей стали для меня сильной мотивацией. У нас был сумасшедший сезон, полный взлетов и падений, но в какой-то момент мы нашли удачные сочетанию и ротацию, выдали 15-5. Но потом были два этих обидных поражения в плей-ин («Лейкерс» и «Мемфис» – прим. Sports.ru).

Мы были близки, нас даже почти стали рассматривать одним из фаворитов конференции. Тот финиш придал мне сил и мотивации», – заявил Карри.

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