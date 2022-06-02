Грант Уильямс: «Раньше болел за «Уорриорз» из-за Дрэймонда»

Бигмен «Селтикс» признался, что поддерживал «Уорриорз» в период расцвета калифорнийской Династии в середине десятых годов.

«Я точно помню, где был, когда Леброн исполнил тот знаменитый блок-шот, я помню, где был, когда «Уорриорз» победили в первый раз. Я был в университете, помню, как смотрел матч. Болел за «Уорриорз» из-за Дрэймонда, он был моим любимцем. Все мои товарищи по команде поддерживали Брона, так что после победы «Голден Стэйт» я неделями их подкалывал.

Довольно забавно сейчас находиться на их арене, в «Чейз центре», играть против этой команды, которая сохранила костяк после всех своих достижений. Но я уже больше не их фанат.

Очень рад, что могу сразиться с «Голден Стэйт» и, надеюсь, создать какие-то памятные моменты для нынешней молодежи, которая будет рассказывать, что она делала, когда мы свергали Династию и останавливали суперкоманду «Уорриорз», – заявил 23-летний Уильямс.

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