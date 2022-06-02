Хавьер Паскуаль – о 6-м матче с ЦСКА: «Это наша последняя домашняя встреча. Должны приложить все усилия»

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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от шестого матча финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА (2-3).

«Мы знаем, что в любом случае это будет наша последняя игра дома с нашими болельщиками. Также мы понимаем, что это будет очень трудная встреча. Вот почему мы должны приложить все наши усилия в этой прекрасной домашней атмосфере, которую создают наши болельщики, чтобы конкурировать и увеличить наши шансы на победу», – заявил Паскуаль.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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