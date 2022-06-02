Джанмарко Поцекко назначен главным тренером сборной Италии

Итальянская федерация баскетбола объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной.

В нынешнем сезоне специалист работает ассистентом Этторе Мессины в . Ранее он возглавлял итальянские «Фортитудо» (2018) и «Динамо Сассари» (2019-2021).

На посту тренера сборной Италии Поцекко сменил Ромео Саккетти, об увольнении которого было объявлено ранее.

Дебют Поцекко на скамейке запасных итальянской команды состоится 25 июня в Триесте во время товарищеской встречи против Словении. Первый официальный матч – 4 июля против Нидерландов в рамках отборочного турнира ЧМ-2023.

Италия является одной из стран, которые примут Евробаскет-2022 с 1 по 18 сентября. Матчи турнира также пройдут в Германии, Чехии и Грузии.

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