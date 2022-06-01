Сергей Карасев: «В ЦСКА знают, что Бэрон бросает из любой ситуации»

Форвард «Зенита» отметил, что «шальные» броски помогли петербургской команде одержать победу в пятом матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ над ЦСКА (97:95, 2-3).

«Это был сложный матч, в котором отыграли преимущество ЦСКА в 13 очков. Во второй и третьей четверти смогли собраться. Тот настрой, с которым приехали в Москву, дал о себе знать.

Билли Бэрон провел еще один потрясающий матч, во многом его безумные, шальные броски предвосхитили нашу победу. С другой стороны, в ЦСКА наверняка внимательно изучили Билли. Они знают, что он бросает из любой ситуации. А шесть из восьми попаданий средних бросков Пойтресса — это великолепно.

Я, к сожалению, получил пятый фол в концовке, когда хотел помешать Шведу забросить из-под кольца. Не получилось, но свою часть работы я тоже выполнил. Еще бы отметил, что очень важную роль сыграли Моня и Фридзон. Картер провел хорошие минуты, набрав 11 очков, Мики был хорош на обоих концах площадки.

Все вместе подарили Петербургу еще один праздник. Надеюсь, что в шестом матче у нас получится сравнять счет в этом противостоянии», – сказал Карасев.

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