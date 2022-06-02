Агенты Райковича предложили услуги тренера ЦСКА и «Зениту» («Свободный агент»)

Агенты тренера Эмиля Райковича предложили услуги специалиста ЦСКА и «Зениту».

Об этом сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Македонец готов вернуться в Россию, но только в один из финалистов нынешнего сезона Лиги ВТБ. Также у него есть варианты трудоустройства в чемпионате Испании и Италии.

В сезоне-21/22 Райкович тренировал «Автодор». В середине регулярного чемпионата саратовцы лидировали в Лиге ВТБ, имея самый скромный бюджет среди российских клубов. Ранее Эмиль руководил «Астаной» (2018-2021).

По итогам сезона-18/19 македонский специалист был назван тренером года в Лиге ВТБ.

Возглавляющие ЦСКА и «Зенит» Димитрис Итудис и Хавьер Паскуаль, по слухам, могут покинуть Россию в межсезонье-2022.

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