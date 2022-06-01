ЦСКА исполнил желание болельщика, пригласив его на тренировку

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ЦСКА пригласил одного из своих болельщиков, Валерия Борисенко, на тренировку во время финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (3-2).

Московский клуб откликнулся на акцию «100 желаний детей». Борисенко попал на тренировку армейцев, где пообщался со звездным защитником Алексеем Шведом.

Также ЦСКА подарил болельщику именную майку и позволил самому совершить несколько бросков на площадке «Мегаспорта».

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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