ЦСКА исполнил желание болельщика, пригласив его на тренировку

ЦСКА пригласил одного из своих болельщиков, Валерия Борисенко, на тренировку во время финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (3-2).

Московский клуб откликнулся на акцию «100 желаний детей». Борисенко попал на тренировку армейцев, где пообщался со звездным защитником .

Также ЦСКА подарил болельщику именную майку и позволил самому совершить несколько бросков на площадке «Мегаспорта».

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо