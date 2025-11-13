Дуэйн Уэйд о Джа Морэнте: «Как и в случае Джимми Батлера, мне не нравится, как это все отражается на баскетболе»

Дуэйн Уэйд прокомментировал конфликт в «Мефисе».

Разыгрывающий «Гриззлис» Джа Морэнт поссорился с главным тренером Туомасом Иисало и получил 1-матчевую дисквалификацию, став объектом слухов о возможном уходе из команды.

Знаменитый бывший игрок Дуэйн Уэйд провел параллели с конфликтом Джимми Батлера и «Хит» в прошлом сезоне.

«Очень жаль, пару лет назад отношения Джа и «Мемфиса » обещали команде и городу очень многое. Теперь все выглядит не так здорово.

Можно ли исправить положение? Да, но это требует желания с обеих сторон. На данном этапе активно подключились медиа. Другие команды начинают звонить: «Что там по Джа?»

Все должно было быть не так. К началу сезона команда подошла с оптимизмом. Парни были здоровы. Джа и Джарен Джексон должны были играть вместе, этого не хватало последние два года. Не прошло и 10 игр – и начинаются звонки.

Как и в случае Джимми Батлера , мне не нравится, как это все отражается на баскетболе. Хотя это тоже часть игры. Не всегда все должно быть в розовых тонах.

Но в таких историях игрока всегда рисуют злодеем. Организация просто включит режим молчания. Игроку придется защищать свое имя.

Надеюсь, что Джа справится и с этим. Сосредоточится на баскетболе. Хочется увидеть продолжение шоу. Его уникальный баскетбол. Пока его не видно», – заключил Уэйд.