Шэйдон Шарп и Дени Авдия набрали 67 очков на двоих в игре с «Пеликанс»

Защитник Шэйдон Шарп и форвард Дени Авдия отличились в матче с «Новым Орлеаном» (125:117).

В активе Шарпа 35 очков (13 из 18 с игры, 2 из 7 из-за дуги, 7 из 7 с линии), 6 подборов, 3 передачи и 2 перехвата за 30 минут.

Защитник реализовал все 11 двухочковых бросков, это лучший результат для игроков «Портленда» с 1982 года (13 из 13 у Кэлвина Натта).

Авдия набрал 32 очка (12 из 18 с игры, 4 из 8 из-за дуги, 4 из 5 с линии) за 35 минут и продлил 5-матчевую серию с 25 и более очками.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
