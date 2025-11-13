Видео
Шэй Гилджес-Александер (30+5+9) в 7-й раз не вышел на 4-ю четверть в разгромной победе над «Лейкерс»

«Тандер» одержали еще одну крупную победу.

Лидер действующих чемпионов НБА «Тандер» разыгрывающий Шэй Гилджес-Александер в 7-й раз в текущем чемпионате (за 13 матчей) не вышел на 4-ю четверть. Несмотря на это он продолжает лидировать по общему количеству очков в клатче (56), его команда начала сезон с близких побед в овертаймах, но в последних турах решает вопрос о победителе задолго до окончания матч.

В разгромной победе над «Лейкерс» (121:92) Гилджес-Александер набрал 30 очков (в 10-й раз в сезоне), 5 подборов, 9 передач и 2 перехвата за 29 минут на площадке. Защитник реализовал 10 из 18 бросков с игры, 2 из 7 трехочковых и 8 из 9 штрафных.

Разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич ответил 19 очками (7 из 20 с игры, 1 из 7 из-за дуги, 4 из 7 с линии), 7 подборами и 7 передачами.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
