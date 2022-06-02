Джейсон Тейтум: «Мы с Брауном оба хотели разобраться с проблемами, это помогло нам сблизиться»

Форвард «Селтикс» рассказал о взаимоотношениях с еще одним лидером команды на фоне непростой первой половины регулярного чемпионата.

По словам Тейтума, он вместе с одноклубниками не сомневался в возможности успеха, а отношения с Брауном по ходу сезоне стали крепче.

«Я и Джейлен – это пара целеустремленных, нацеленных на победы парней, которые хотят выигрывать любой ценой. Мы оба хотели разобраться с проблемами, это помогло нам сблизиться. Необязательно даже доказать людям их неправоту, просто доказать, что мы можем побеждать, способны создать для этого подходящие условия.

И это было непросто. Были моменты, когда мы шли на три игры ниже нейтрального баланса, на 11-м месте в конференции. Уверен, очень немногие верили, что в итоге доберемся до решающей серии. Но между нами двумя и всем коллективом всегда существовала вера, что мы способны со всем этим разобраться», – заявил Тейтум.

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