ЦСКА представил мини-фильм о 5-м матче финальной серии Лиги ВТБ

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Московский ЦСКА представил видеоролик, посвященный пятому матчу финальной серии Единой лиги ВТБ против «Зенита» (95:97, 3-2).

«Трудно говорить, проиграли. Начали игру хорошо, сделали хороший отрыв, но «Зенит» – отличная команда, которая смогла вернуться в игру. У нас была проблема с реализацией открытых бросков, особенно в первой половине. Потом в какой-то момент совершили несколько потерь, позволили «Зениту» выйти вперед.

Думаю, что всем болельщикам игра понравилась, они остались довольны. Мы вернемся сильнее и будем готовы к шестой игре. Мы знаем, как играть в Санкт-Петербурге. Мы там побеждали. Сейчас главное – хорошо отдохнуть, восстановиться, проанализировать наши ошибки, которые были, и продолжать верить в себя и в партнеров по команде», – прокомментировал матч форвард ЦСКА Семен Антонов.

Финал Лиги ВТБ подарил нам второй исторический матч подряд. «Зенит» обыграл ЦСКА в Москве и заставил поверить в чудо

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