Андрей Кириленко: «Строительство уличных площадок – самое необходимое в сегменте массового баскетбола»

Президент РФБ Андрей Кириленко и директор по спортивным проектам Промсвязьбанка Рубен Бегунц рассказали о значимости всероссийского спортивного проекта «ПСБ детям».

«Мы очень живо и подвижно общаемся с Промсвязьбанком и постоянно предлагаем различные проекты. У нас есть большое количество разных историй и идей, но тот формат, который существует сейчас – это самое необходимое в сегменте массового баскетбола и массового внимания к баскетболу. И я рад, что это нашло такой отклик в банке и банк поддерживает эту идею», – заявил Кириленко.

«Мы хотим продолжать реализовывать проект в том же формате, который есть сейчас. Мы действительно видим прекрасный результат. Мы предоставляем возможности регионам. Да, это определенный вид спорта, но он очень доступный. В данный вид спорта можно прийти с минимальным количеством оборудования – нужен только мяч.

Мы хотели бы, чтобы это эффективное сотрудничество продолжалось многие-многие годы. Конечно, это все зависит от руководителей регионов, их вовлеченности, их желания работать с нами и с РФБ. От нас не так много зависит, но мы сделали главное: начали реализовывать проект и готовы рассматривать заявки, готовы рассматривать желания наших регионов. Конечно, где-то мы можем отказаться от реализации в том или ином регионе или перенести реализацию – это обычный рабочий процесс. Мы занимаемся данным проектом и видим высокую перспективу как для банка, так и для спорта в целом», – отметил Бегунц.

«ПСБ детям» – социально значимая инициатива РФБ и Промсвязьбанка, направленная на развитие детско-юношеского спорта, которая предусматривает строительство по всей стране центров уличного баскетбола.

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