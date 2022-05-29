Кейд Каннингем: «Лиге, СМИ, всем плевать на тебя, пока ты не начнешь побеждать»

Разыгрывающий рассказал о самом важном, что он понял в дебютном сезоне в НБА.

«Думаю, самое важное, что я усвоил – это то, что лиге, СМИ, всем плевать на тебя, пока ты не начнешь побеждать.

Я мог бы жалеть себя из-за того, что никто не уважает меня и не оценил сезон, который я провел, но я выиграл мало матчей. Думаю, это главное, что я зафиксировал и решил внутри себя.

Я должен выигрывать матчи, если хочу, чтобы меня уважали, и не могу злиться на людей за то, что они не смотрят, как я играю. Это вызов, который я постарался принять. Я разговаривал с партнерами по команде, и мы все постараемся принять этот вызов. Думаю, что это наш следующий шаг», – сказал Каннингем.

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