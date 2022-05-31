«Юта» рассматривает варианты обмена Руди Гобера (Bleacher Report)

Центровой «Юты» может покинуть команду в нынешнее межсезонье.

Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, «Джаз» рассматривают различные варианты обмена звездного баскетболиста.

Ранее проходила информация, что Гобером интересуется , который намерен приобрести сильного оборонительного игрока на позицию пятого номера.

«Юта» проиграла в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 2-4 и в очередной раз спровоцировала волну слухов о грядущем обмене своих лидеров.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА