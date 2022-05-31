«Юта» рассматривает варианты обмена Руди Гобера (Bleacher Report)

Центровой «Юты» Руди Гобер может покинуть команду в нынешнее межсезонье.
Как сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер, «Джаз» рассматривают различные варианты обмена звездного баскетболиста.
Ранее проходила информация, что Гобером интересуется «Торонто», который намерен приобрести сильного оборонительного игрока на позицию пятого номера.
«Юта» проиграла «Далласу» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 2-4 и в очередной раз спровоцировала волну слухов о грядущем обмене своих лидеров.
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