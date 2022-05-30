Популярный комик Денис Дорохов станцевал с группой поддержки ЦСКА во время пятого матча финальной серии плей-офф Лиги ВТБ.

Ранее Дорохов написал в своем Instagram-аккаунте, что проиграл спор своему товарищу Гарику Харламову, не забив 5 трехочковых из 10. По условиям спора Денис должен был станцевать с группой поддержки.

В первом матче серии Дорохов вышел на площадку в большом перерыве и забросил трехочковый, стоя спиной к кольцу.

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