Тайлер Дорси намерен сыграть за сборную Греции на Евробаскете-2022

Атакующий защитник выразил желание сыграть за сборную Греции на Евробаскете-2022.

Главный тренер греческой команды Димитрис Итудис рассчитывает на 26-летнего игрока, у которого имеется гражданство страны.

В матчах чемпионата Греции Дорси набирает 11,0 очка, 2,4 подбора и 1,7 передачи в среднем за игру с 41,9% реализации 3-очковых. У Тайлера состоялось общение с представителями федерации, которые обещали игроку важную роль в национальной команде.

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