Димитрис Итудис станет главным тренером сборной Греции

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис возглавит национальную сборную Греции. Московский ЦСКА согласовал запрос Греческой федерации баскетбола, сообщается на официальном сайте армейцев.

«Хотел бы поблагодарить баскетбольный ЦСКА и лично президента г-на Ватутина за сотрудничество на протяжении всего этого периода, которое привело к положительному ответу на запрос Греческой федерации баскетбола», – заявил президент Греческой федерации баскетбола Вангелис Лиолиос.

51-летний греческий специалист дебютирует в качестве главного тренера национальной команды на чемпионате Европы 2022 года, который пройдет с 1 по 18 сентября.

Соперниками Греции в группе С будут Великобритания, Италия, Украина, Хорватия и Эстония. Матчи первой стадии пройдут в Милане.

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