Кэмбедж сказала, что обыграет Ибаку один на один. Дэвис предложил им сделать это в спальной

Центровая «Спаркс» Лиз Кэмбедж стала гостем кулинарного шоу бигмена «Насколько ты голоден?»

Во время шоу Кэмбедж заявила, что обыграла бы Ибаку один на один.

Бывший игрок НБА Глен Дэвис прокомментировал высказывание звезды женской НБА в социальных сетях.

«На месте Сержа я бы предложил провести это противостояние один на один в спальной комнате. Извините, я должен был сказать это», – написал Дэвис.

How Hungry Are You