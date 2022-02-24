Лиз Кэмбедж – о зарплатах в WNBA: «В «лучшей лиге» мира к вам относятся вовсе не как к лучшим спортсменам мира»

Центровая «Спаркс» Лиз Кэмбедж призвала женскую повысить зарплаты баскетболисткам.

«Я стараюсь привлекать внимание к этой теме с первого дня. Я пропустила пять сезонов, потому что в других чемпионатах мне платили больше, чем в женской НБА. И это довольно непросто, когда ты хочешь быть дома, а Америка сейчас является моим домом, я хочу проводить здесь как можно больше времени. Но многие женщины едут в другие страны, проводят по восемь месяцев в Китае или Европе, чтобы заработать.

Это не очень хорошо, когда в «лучшей лиге» мира к вам относятся вовсе не как к лучшим спортсменам мира», – заявила Лиз Кэмбедж.

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