Руди Гобер подтвердил, что сыграет за сборную Франции на Евробаскете-2022

Центровой «Юты» подтвердил готовность сыграть за сборную Франции на Евробаскете-2022.

«Я думал несколько дней, и теперь в моей голове все ясно. Я на 200 процентов готов играть за сборную, но в последние годы у меня было несколько перерывов из-за болей в коленях.

После МРТ-обследования, которое подтвердило, что у меня нет проблем, я смог организовать свое лето. Было важно все прояснить в голове, прежде чем приму решение. Участие Эвана Фурнье стало одним из факторов», – признался Гобер.

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