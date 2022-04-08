Николя Батюм заявил, что не сыграет на Евробаскете-2022

Форвард «Клипперс» и сборной Франции Николя Батюм принял решение не участвовать в Евробаскете-2022, который пройдет 1-18 сентября.

В интервью First Team 33-летний игрок признался, что ему было сложно физически восстановиться после Олимпиады в Токио и выступать в этом сезоне .

«Впереди у меня важный сезон за . Возможно, это мой единственный шанс пройти весь путь и выиграть чемпионат НБА», – отметил француз.

Батюм в составе сборной Франции завоевал три бронзовые медали (чемпионат мира-2014, чемпионат мира-2019, Евробаскет-2015), две серебряные медали (Евробаскет-2011, Олимпийские игры-2020) и одну золоту медаль (Евробаскет-2013).

С 2011 года Батюм пропустил только один крупный международный турнир – Евробаскет-2017.

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