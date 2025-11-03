Кайл Лаури присоединился к элитному клубу игроков, проведших 20 сезонов в НБА

Кайл Лаури стал 12-м игроком в истории НБА, достигшим отметки в 20 сезонов.

39-летний защитник «Филадельфии» вышел на паркет за 3:12 до конца победного матча против «Бруклина» (129:105), дебютировав в новом сезоне. За 3 минуты на паркете Лаури набрал 3 очка, а также сделал перехват и ассист.

«Теперь его 20-й сезон официально зафиксирован, поскольку он вышел на площадку. Кто бы мог подумать это о Кайле Лоури 20 лет назад?

Он прекрасно справляется с ролью в нашей группе лидеров. Когда игроки так за него болеют на площадке, видно, что его уважают и ценят», – прокомментировал достижение главный тренер «Сиксерс» Ник Нерс .

Рекорд НБА по продолжительности карьеры делят Винс Картер и Леброн Джеймс – 22 сезона, при этом Джеймс еще не играл за «Лейкерс» в этом сезоне из-за травмы.