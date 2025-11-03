Энтони Эдвардс пропустит матч с «Бруклином», но уже возобновил тренировки

Звезда «Миннесоты» продолжает восстановление после травмы подколенного сухожилия.

Как сообщает журналист ESPN Тим Бонтемпс, Энтони Эдвардс не сыграет в матче против «Бруклина », при этом игрок получил допуск к возобновлению баскетбольной активности. Теперь он сможет постепенно набирать форму, чтобы в ближайшее время вернуться на площадку.

В течение последней недели Эдвардс оставался вне состава «Тимбервулвз» из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в матче с «Индианой».