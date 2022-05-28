Джейсон Тейтум – об уровне уверенности перед 7-м матчем: «10 по шкале от 1 до 10»

Лидер «Селтикс» по просьбе журналистов оценил свой уровень уверенности перед седьмым матчем финала Восточной конференции с «Хит».

«По шкале от 1 до 10? 10», – заявил Тейтум.

В пятницу уступил на домашней арене со счетом 103:111 (3-3). Джейсон набрал 30 очков (9 из 12 с игры), 9 подборов, 4 передачи и 2 перехвата.

«Селтикс» в нынешнем плей-офф уже побеждали в седьмом матче, остановив во втором раунде действующего чемпиона «Милуоки».

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