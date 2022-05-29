«Бостон» может выиграть 7-й матч в полуфинале и финале конференции первым из клубов НБА за 21 год

может стать первой командой в за 21 год, которая сумела выиграть полуфинальную и финальную серии конференции в семи матчах.

На стадии 1/2 финала Востока «Селтикс» обыграли действующего чемпиона (4-3). Сегодня ночью им предстоит провести решающий седьмой матч против «Хит» в финале конференции.

В последний раз подобное удавалось «Филадельфии» Аллена Айверсона в 2001 году. Тогда «Сиксерс» обыграли «Рэпторз» и «Бакс» со счетом 4-3 на пути к финалу НБА, где уступили (1-4).

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока