«Бостон» может выиграть 7-й матч в полуфинале и финале конференции первым из клубов НБА за 21 год

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«Бостон» может стать первой командой в НБА за 21 год, которая сумела выиграть полуфинальную и финальную серии конференции в семи матчах.

На стадии 1/2 финала Востока «Селтикс» обыграли действующего чемпиона «Милуоки» (4-3). Сегодня ночью им предстоит провести решающий седьмой матч против «Хит» в финале конференции.

В последний раз подобное удавалось «Филадельфии» Аллена Айверсона в 2001 году. Тогда «Сиксерс» обыграли «Рэпторз» и «Бакс» со счетом 4-3 на пути к финалу НБА, где уступили «Лейкерс» (1-4).

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