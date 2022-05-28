Только «Хит» имеют положительный баланс побед-поражений в каждом месяце сезона НБА-21/22

является единственной командой НБА, которая в каждом месяце нынешнего сезона имела больше побед, чем поражений.

«Хит» завершили регулярный чемпионат на первом месте в таблице Восточной конференции (53:29). В первом раунде плей-офф клуб из Флориды обыграл «Атланту» (4-1), во втором – «Филадельфию» (4-2).

В финальной серии Восточной конференции против в данный момент ничья – 3-3. Решающий седьмой матч пройдет в воскресенье ночью в Майами.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА