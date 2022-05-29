«Уорриорз» не намерены обменивать Эндрю Уиггинса

не планирует расставаться с форвардом Эндрю Уиггинсом, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.

Как отмечает Лоу, после перехода Уиггинса в «Уорриорз» в 2020 году клуб заверил игрока, что не собирается делать его частью следующей сделки.

Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов .

В нынешнем сезоне Уиггинс стал участником звезд НБА. В плей-офф-2022 он набирает 15,8 очка и 7 подборов в среднем за матч.

После окончания сезона-2022/23 игрок становится неограниченно свободным агентом.

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА