«Уорриорз» не намерены обменивать Эндрю Уиггинса

«Голден Стэйт» не планирует расставаться с форвардом Эндрю Уиггинсом, сообщает журналист ESPN Зак Лоу.
Как отмечает Лоу, после перехода Уиггинса в «Уорриорз» в 2020 году клуб заверил игрока, что не собирается делать его частью следующей сделки.
Ранее проходила информация, что баскетболист входит в сферу интересов «Кливленда».
В нынешнем сезоне Уиггинс стал участником Матча звезд НБА. В плей-офф-2022 он набирает 15,8 очка и 7 подборов в среднем за матч.
После окончания сезона-2022/23 игрок становится неограниченно свободным агентом.
«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА