Никола Йокич: «Мечтаю вернуться в Сербию и стать тренером по конному спорту»

Центровой поделился своими планами по развитию конного спорта в своей стране.

«После окончания баскетбольной карьеры мечтаю вернуться в Сербию и стать тренером по конному спорту. Моя страна, к сожалению, худшая в Европе по этому виду. У нас всего около 150 стартовых лошадей, поэтому очень сложно выступать за рубежом. Но это все равно очень весело», – сказал Йокич.

Двукратный MVP НБА неоднократно заявлял о своей любви к лошадям. В каждое межсезонье он регулярно занимается конным спортом в Сербии.

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