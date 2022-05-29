Никола Йокич планирует подписать супермаксимальное продление контракта

Звездный центровой планирует подписать супермаксимальное продление контракта на пять лет и 260 миллионов долларов, когда команда в июле предложит ему эти условия, сообщает The Athletic.

Ранее сообщалось, что руководство «Наггетс» связывалось с Йокичем по телефону, и центровой подтвердил, что доволен тем, куда движется команда.

По словам инсайдера Сэма Эмика, в апреле Йокич заявил, что примет предложение о супермаксимальном продлении, потому что ему нравится организация. Однако на этой неделе во фронт-офисе «Наггетс» произошли серьезные изменения, когда Тим Коннелли покинул должность президента по баскетбольным операциям, перейдя на аналогичную должность в «Миннесоту».

Йокич был признан MVP лиги второй сезон подряд. 27-летний игрок набирал 27,1 очка, 7,9 передачи и 13,8 подбора в среднем за матч. «Наггетс» завершили регулярный чемпионат с результатом 48–34, но вылетели в первом раунде плей-офф, проиграв «Голден Стэйт».

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