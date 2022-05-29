Джордж Ньянг: «Док Риверс уничтожал Тайриза Макси, никогда не видел такого прогресса»

Теги Док Риверс Филадельфия НБА Джордж Ньянг Тайриз Макси Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Джордж Ньянг высоко оценил выступление разыгрывающего команды Тайриза Макси в нынешнем сезоне.

«Приятно находиться с ним рядом. Он не только потрясающий игрок, как человек он еще лучше. Его энергия заразительна. В нашем тренировочном зале ходят шутки о том, был ли у Тайриза когда-нибудь плохой день. Его волосы всегда развеваются, он улыбается, смеется, кричит.

За все годы своей баскетбольной карьеры я никогда не видел такого прогресса, как у него. Когда он пришел в прошлом году, играл всего несколько минут, а затем был брошен в огонь. Его имя – единственное, которое я слышал первые три месяца сезона. Док все время кричал: «Тайриз! Тайриз!». Он просто уничтожал его», – сказал Ньянг.

В своем втором сезоне в НБА 21-летний Макси набирал 17,5 очка, 4,3 передачи и 3,2 подбора в среднем за матч.

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