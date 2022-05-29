Джордж Ньянг: «Док Риверс уничтожал Тайриза Макси, никогда не видел такого прогресса»

Форвард «Филадельфии» высоко оценил выступление разыгрывающего команды в нынешнем сезоне.

«Приятно находиться с ним рядом. Он не только потрясающий игрок, как человек он еще лучше. Его энергия заразительна. В нашем тренировочном зале ходят шутки о том, был ли у Тайриза когда-нибудь плохой день. Его волосы всегда развеваются, он улыбается, смеется, кричит.

За все годы своей баскетбольной карьеры я никогда не видел такого прогресса, как у него. Когда он пришел в прошлом году, играл всего несколько минут, а затем был брошен в огонь. Его имя – единственное, которое я слышал первые три месяца сезона. Док все время кричал: «Тайриз! Тайриз!». Он просто уничтожал его», – сказал Ньянг.

В своем втором сезоне в НБА 21-летний Макси набирал 17,5 очка, 4,3 передачи и 3,2 подбора в среднем за матч.

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