Гилберт Аренас: «Предупреждал «Сиксерс», что Док Риверс разрушит их команду, а Бен Симмонс уйдет»

Бывший игрок НБА Гилберт Аренас высказал свое мнение о главном тренере «Филадельфии» .

По словам Аренаса, он предупреждал генерального менеджера «76-х» Элтона Брэнда о том, что ему не стоит назначать Риверса тренером команды.

«Вот эти легкие чемпионские титулы помогают некоторым тренерам создать себе серьезную репутацию. Я всегда говорил: «Док не справлялся, пока ему не дали рок-звезд». Но это случилось, он выиграл чемпионат, и вот теперь его наследие основано на этом титуле. Все вы слишком цените чемпионский титул. Чего он добился до той победы с «Бостоном»? Ничего особенного. Что он сделал после победы? Ничего.

Если Элтон Брэнд когда-нибудь даст интервью… если он говорит правду, спросите у него, что я ему говорил в 2020-м. Когда он решил нанять Дока, я сказал: «Док разрушит вашу команду, а уйдет, потому что Риверс не знает, как его тренировать», – заявил Аренас.

Харден и Эмбиид должны были покорить НБА. Пока у них не очень получается