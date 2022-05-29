НБА представила подборку лучших моментов Стефена Карри в сезоне-2021/22

НБА представила подборку лучших моментов суперзвезды «Голден Стэйт» в регулярном чемпионате и плей-офф сезона-2021/22.

34-летний разыгрывающий завершил регулярный чемпионат с показателями 25,5 очка, 5,2 подбора, 6,3 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч. В плей-офф он набирает 25,9 очка, 4,9 подбора, 6,2 передачи и 1,1 перехвата.

«Уорриорз» вышли в финальную серию лиги в шестой раз за восемь лет. Их соперником станет победитель финала Восточной конференции «Бостон» – «Майами» (3-3).

Карри был признан MVP финальной серии Западной конференции.

«Голден Стэйт» – в финале НБА спустя 3 года! В отличие от других великих команд, им не мешают плохие матчи лидеров