Руди Гобер посетил финал Лиги чемпионов

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Центровой «Юты» Руди Гобер посетил финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0-1) на стадионе «Стад де Франс» в Париже.

Француз опубликовал в Instagram фотографии с игроками мадридского клуба Каримом Бензема (Франция), Эденом Азаром и Тибо Куртуа (Бельгия).

На матче также присутствовали Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Лав («Кливленд»).

Фото: Instagram Руди Гобера.

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