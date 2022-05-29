Руди Гобер посетил финал Лиги чемпионов

Центровой «Юты» Руди Гобер посетил финальный матч футбольной Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» (0-1) на стадионе «Стад де Франс» в Париже.
Француз опубликовал в Instagram фотографии с игроками мадридского клуба Каримом Бензема (Франция), Эденом Азаром и Тибо Куртуа (Бельгия).
На матче также присутствовали Леброн Джеймс («Лейкерс») и Кевин Лав («Кливленд»).
Фото: Instagram Руди Гобера.
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