Джейлен Брансон: «Каждая следующая игра для нас – седьмой матч серии»

Разыгрывающий прокомментировал победу команды в четвертом матче финала Западной конференции против (119:109, 1-3).

«Фокусироваться на каждом отдельном матче – это самое важное, что мы извлекли из этой ситуации. Думать о каждой следующей игре, как будто это седьмой матч серии. Выигрывай или отправляйся восвояси.

Мы просто должны держаться вместе. Я имею в виду, наша защита поможет нам побеждать. Реализую я броски или нет, мы должны играть в защите, несмотря ни на что. Хорошие возможности появятся, у нас было так много открытых бросков за всю серию. Мы просто должны попасть их», – заявил Брансон.

Разыгрывающий завершил встречу с показателями 15 очков (5-12 с игры, 1-2 трехочковых), 5 передач и 5 подборов за 34 минуты на площадке.

Пятый матч серии до четырех побед состоится в четверг в Сан-Франциско.

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