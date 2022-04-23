Скотти Барнс выиграл приз «Лучший новичок НБА-2022»

Форвард «Торонто» Скотти Барнс был признан лучшим новичком НБА в нынешнем сезоне.
По итогам финального раунда голосования он набрал 378 очков, опередив Эвана Мобли из «Кливленда» (363) и Кейда Каннингема из «Детройта» (153). Это наименьший отрыв лидера за все 19 сезонов после введения нынешней системы голосования.
Барнс был выбран «Рэпторз» под 4-м пиком на драфте-2021. В своем дебютном сезоне он набирал 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.
Церемония вручения индивидуальных наград состоится в июне, после окончания финальной серии НБА.
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