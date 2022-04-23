Скотти Барнс выиграл приз «Лучший новичок НБА-2022»

Форвард был признан лучшим новичком НБА в нынешнем сезоне.

По итогам финального раунда голосования он набрал 378 очков, опередив из (363) и из (153). Это наименьший отрыв лидера за все 19 сезонов после введения нынешней системы голосования.

Барнс был выбран «Рэпторз» под 4-м пиком на драфте-2021. В своем дебютном сезоне он набирал 15,3 очка, 7,5 подбора и 3,5 передачи в среднем за игру.

Церемония вручения индивидуальных наград состоится в июне, после окончания финальной серии НБА.

Йокич – MVP, Барнс – лучший новичок, Дженкинс – тренер года. Раздаем награды за регулярку НБА