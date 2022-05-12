Александр Щербенев – о Джейлене Грине: «Когда играл против него, подумал, что у парня не так уж много перспектив»

Разыгрывающий «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев вспомнил о матче со сборной США на молодежном чемпионате мира 2019 года.

Щербенев поделился своим мнением о защитнике американской команды Джейлене Грине, который стал 2-м номером драфта НБА.

«На самом деле, все люди, все одинаковые – две руки, две ноги. Поэтому играть можно со всеми. Я помню, что они пытались давить нас физической силой, играли по всей площадке, просто такое ощущение было, что нам было по 15 лет, а им по 20. Они пытались чисто физической силой нас задавить. Ну и, естественно, Америка, все распиарено, они там все такие крутые ходят, звезды.

А так, на самом деле, ничего особенного. Я помню, вот этот , который вторым пиком драфтанулся в , тогда все говорили, что он там восходящая звезда, что он какой-то крутой, что он проспект. Но он за команду особо себя не проявлял и видно было, что он очень сырой. Хотя он на год или на два младше всех был. Да, он мог тогда прыгать, прыгал высоко. Но, когда я смотрел на него со стороны, то думал: «Ну неужели этот человек может драфтануться под высоким пиком и как-то играть?» Но за эти два года он как-то сильно преобразился, может, из меня не очень скаут. Но тогда, когда я его увидел, я подумал, что у парня вообще не так уж много перспектив, он не понимает игру, особенно европейскую… А все так перевернулось, он оказался действительно проспектом, как и говорили. Сейчас неплохо играет в НБА. Круто!

А вот, я помню, Каннингем, который первым пиком драфтанулся, он был действительно жестким, хотя тоже был на год младше. У меня даже фоточка тоже есть с ним. Фотография игровая. Я помню, мы пришли на финал, сборная Мали играла с ними, и он там забил сверху через чувака – нереально просто. Он младше всех на год, но вот он действительно мне запомнился, что он крутой», – заявил Щербенев.

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