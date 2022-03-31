Джейсон Тейтум – Джоэлу Эмбииду: «Тебе лучше выиграть MVP в этом году, потому что в следующем году эта награда будет моей»

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Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум посоветовал центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду выиграть награду MVP в этом сезоне.

«Позвольте мне вкратце рассказать о том, как много значит для Джейсона Тейтума звание MVP.

На днях я разговаривал с Дрю Хэнленом, давним персональным тренером Тейтума. Он рассказал, что был с Джоэлом Эмбиидом, когда тому позвонил Тейтум. И во время разговора Тейтум сказал: «Тебе лучше выиграть MVP в этом году, потому что в следующем году эта награда будет моей», – рассказал инсайдер Крис Мэнникс.

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