Джоэл Эмбиид – о Джимми Батлере в 6-м матче: «Мама, вот и он!»

Центровой «Сиксерс» отреагировал на игру лидера «Хит» Джимми Батлера в шестом матче серии с «Селтикс» (111:103, 3-3).

Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

«Мама, вот и он!» – написал Эмбиид в твиттере.

Эмбиид использовал фразу известного в прошлом баскетболиста, ныне комментатора ESPN Марка Джексона. Тот произносит ее, когда какой-то игрок совершает на площадке нечто значительное.

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