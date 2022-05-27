Инсайдер: «В лиге считают, что «Даллас» может выиграть следующий сезон, если приобретет эффективного центрового»

По словам инсайдера ESPN Тима Макмэна, многие в лиге считают, что «Даллас» способен выиграть чемпионский титул уже в следующем сезоне.

«Им не хватает для этого всего одного игрока», – сказал руководитель одного из клубов Восточной конференции. Он считает, что «Мэвс» могут выиграть титул уже в следующем сезоне, если им удастся приобрести эффективного центрового, похожего на сезона-2010/11, который смог бы разыгрывать пик-н-роллы с Дончичем, делать подборы и защищаться под кольцом.

Это мнение разделяют несколько тренеров, скаутов и руководителей других клубов», – пишет Макмэн.

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