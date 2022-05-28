Джимми Батлер: «Дуэйн Уэйд мотивировал меня перед шестым матчем»

Защитник «Хит» Джимми Батлер стал главным героем шестого матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (111:103, 3-3).

Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

По словам Джимми, перед матчем он вдохновился разговором со своим другом, легендарным игроком «Майами» .

«Он говорил мне о том, что я способен сделать это. Да, с коленом все не так хорошо, но кого это волнует. Выйди на площадку, сыграй и продолжи выстраивать свое наследие.

Это было очень важно для меня, это многое значит. Так что я благодарю Ди-Уэйда», – заявил Батлер.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока