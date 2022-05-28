Патрик Беверли – о Джимми Батлере: «Он не может быть лучшим игроком чемпионской команды»

Защитник «Миннесоты» считает, что Джимми Батлер из «Майами» недостаточно хорош для того, чтобы быть лучшим игроком чемпионской команды.

«Изначально я говорил, что может, но сейчас мой ответ «нет». Не хочу этим сказать что-то плохое о его игре. Мне нравится Джимми. Он двусторонний игрок, универсал. Играет на обеих половинах площадки. Но я считаю, что у него нет стабильного дальнего броска.

Когда Батлер играл за «Филадельфию», он не был там главным парнем. Да, в «Миннесоте» он провел недостаточно времени, но все же так и не сделал там свое дело. В «Майами» не сделал. В «Чикаго» то же самое. И мы говорим про молодого Джимми, так что я не уверен, что его возрастная версия способна что-то изменить», – заявил Беверли.

«Хит» Батлера в пятницу сравняли счет в финале Востока с «Селтикс» (111:103, 3-3), на счету Джимми 47 очков.

Джимми Батлер – терминатор! Набрал 47 очков и спас «Майами» – ждем седьмую игру финала Востока