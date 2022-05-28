Джимми Батлер набрал 47 очков, 9 подборов и 8 передач в 6-м матче с «Селтикс»

Защитник «Хит» стал главным героем шестого матча финала Восточной конференции с «Селтикс» (111:103, 3-3).

Батлер набрал 47 очков, что является его личным рекордом в плей-офф.

На счету Джимми также 9 подборов, 8 передач, 4 перехвата и 1 блок-шот при 16 из 29 с игры и 11 из 11 с линии за 46 минут на площадке.

В проигранной пятой встрече серии Батлер провалился, набрав 13 очков при 4 из 18 с игры.

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