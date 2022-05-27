Евгений Богачев: «Хезоня говорит, что ему нравится в Казани, так что есть надежда, что он останется»

Президент УНИКСа Евгений Богачев выразил надежду, что клубу удастся сохранить MVP Лиги ВТБ-2021/22 Марио Хезоню, и отметил, что нынешний сезон можно считать успешным для казанской команды.

«Надеюсь, без легионеров мы не останемся. Хезоня и другие наши легионеры, у них есть право выхода – мы все же не будем в Евролиге в следующем сезоне. Но Хезоня говорит, что ему нравится в Казани и все устраивает, так что есть надежда, что он останется.

Сезон будем считать положительным. Рассчитывали на большее, конечно. Хорошо играли в Евролиге, пока все российские клубы не отстранили. У нас как никогда была сильная команда. Обыгрывали и «Барселону», и «Реал» – почти всех лидеров Европы смогли обыграть в Казани.

Отъезд легионеров ослабил нас, но мы смогли перестроиться. Хорошо, что закончили с бронзовыми наградами, если б остались без медалей, то был бы неприятный осадок для республики», – заявил Богачев.

УНИКС завоевал бронзовые медали сезона Лиги ВТБ-2021/22, обыграв «Локомотив-Кубань» в серии плей-офф за 3-е место.

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