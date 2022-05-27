Александр Медведев: «Зенит» отдаст все силы, чтобы финальная серия вернулась в Петербург»

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев заявил, что команда сделает все, чтобы финальная серия Лиги ВТБ против ЦСКА (1-2) вернулась в Санкт-Петербург.

«Думаю, что команда отдаст все силы и покажет все мастерство, чтобы не просто провести пятую игру в Москве, но и чтобы серия еще вернулась в Петербург.

Наши болельщики – шестой игрок на паркете», – сказал Медведев.

Счет в серии до четырех побед – 2-1 в пользу ЦСКА. Сегодня в Санкт-Петербурге состоится четвертый матч. Пятая встреча пройдет в Москве, затем команды, если потребуется, вернутся в Санкт-Петербург.

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