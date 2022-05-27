Хавьер Паскуаль: «Важно дать всем восстановиться и быть готовыми к четвертому матчу»

Теги ЦСКА Зенит Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль рассказал о том, как команда готовилась к четвертой встрече финальной серии Единой лиги ВТБ против ЦСКА (1-2).

«Наша задача заключалась в восстановлении и проведении легкой тренировки. Рассмотрели некоторые схемы в защите и в нападении, продумали план на игру. Кто-то играл больше других, поэтому основная цель – дать всем восстановиться и быть готовыми к матчу в пятницу», – заявил Паскуаль.

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