Клэй Томпсон: «Год назад в это время я начал совершать пробежки»

Защитник «Уорриорз» помог команде оформить выход в финальную серию плей-офф.

В пятом матче решающего противостояния Западной конференции против «Мэверикс» (120:110, 4-1) Томпсон реализовал 8 3-очковых и набрал 32 очка.

«Мне трудно подобрать слова и описать свои чувства. Год назад в это время я только начал совершать пробежки, передвигаться по площадке назад и вперед. Сейчас я снова стал самим собой, снова могу ускоряться, чувствовать уверенность, когда передвигаюсь. Это очень здорово», – заявил Клэй.

Томпсон пропустил более двух сезонов после разрыва крестообразной связки, а затем ахилла.

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