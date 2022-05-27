Дирк Новицки: «Отличный сезон для «Далласа». Горжусь парнями»

Легендарный игрок «Мэверикс» отдал должное команде после пятого матча финала Западной конференции против «Уорриорз» (110:120, 1-4).

«Отличный сезон для «Далласа». Горжусь парнями», – написал Новицки в твиттере.

23-летний лидер в этом году впервые в карьере выиграл серию плей-офф НБА («Юта» в первом раунде) и дошел с командой до финала Запада.

Техасцы первенствовали в серии плей-офф впервые с 2011-го. В том году Новицки привел «Мэверикс» к первой в истории техасцев победе в чемпионате.

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!