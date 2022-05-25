Стефен Карри: «Не могу представить, какую боль испытывал Стив Керр, когда произносил свою речь»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» пожал руку главному тренеру команды после его эмоционального выступления на пресс-конференции перед 4-м матчем финала Западной конференции против (109:119, 3-1).

Тренер отказался говорить о баскетболе и призвал к реформе по контролю за оружием после стрельбы в техасской школе, где погибли 18 детей и 3 взрослых.

«Я даже не могу представить, какую боль испытывал тренер, когда это говорил. Каждое его слово было важным и значимым. Он смог воспользоваться этой трибуной, чтобы попытаться что-то изменить. Представьте, что это значило для него, встать перед вами и сказать то, что он сказал.

У меня тоже есть дети. Каждый день я отвожу их в школу. И я сочувствую родителям, которые сейчас это переживают», – сказал Карри.

Монстр-данк Уиггинса через Дончича (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стэйт» – в шаге от финала НБА